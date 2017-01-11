Türkiye'den Estonya karşısında müthiş zafer!

Türkiye Hentbol Milli takımı deplasmanda Estonya'yı 28-18 yendi ve ikinci maç öncesi büyük avantajın sahibi oldu.

Ankara'da Pazar günü Estonya önünde alacağımız beraberlik bile tarihimizde ilk kez 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmamız için yeterli olacak.