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Türkiye'den Estonya karşısında müthiş zafer!

Tarih11 Ocak 2017 , 22:13

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Türkiye'den Estonya karşısında müthiş zafer!

Türkiye Hentbol Milli takımı deplasmanda Estonya'yı 28-18 yendi ve ikinci maç öncesi büyük avantajın sahibi oldu.

Ankara'da Pazar günü Estonya önünde alacağımız beraberlik bile tarihimizde ilk kez 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmamız için yeterli olacak.

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