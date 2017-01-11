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Türkiye'den Estonya karşısında müthiş zafer!
11 Ocak 2017 , 22:13
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- Hentbol
- Milli Takım
Türkiye Hentbol Milli takımı deplasmanda Estonya'yı 28-18 yendi ve ikinci maç öncesi büyük avantajın sahibi oldu.
Ankara'da Pazar günü Estonya önünde alacağımız beraberlik bile tarihimizde ilk kez 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmamız için yeterli olacak.
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