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Ardeşen Gençlik: 34 - Artsam Koleji: 25

Tarih25 Aralık 2016 , 18:58

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Ardeşen Gençlik: 34 - Artsam Koleji: 25

Bayanlar Hentbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Ardeşen Gençlik, sahasında Artsam Koleji'ni 34-25 yendi.

Salon: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksekokulu

Hakemler: Ahmet Sancak, Ömer Turan

Ardeşen Gençlik: Graovac 2, Grubisic 7, Prijovic 3, Vujkovic 4, Melek Yazıcı 1, Neslihan Akcanca 4, Nedeljkovic 3, Duygu Sakallı 3, Zoria 1, Gamze Haşimoğlu 4, Vashchuk 2

Artsam Koleji: İlknur Tuzsuz, Burcu Yavaş, Zeynep Nur Bilgeç 2, Sıdıka Kurban 5, Şenay Özel 7, Tuğba Özbek, Elif Esin 3, Janeska 1, Gülsün Sarıyel 6, Kübranur Şahan 1, Betül Demirci, Dilek Serçe, Ayşe Dik, Birgül Tuzsuz

İlk yarı: 19-12

İki dakika cezası alanlar: Sıdıka Kurban (Artsam Koleji)

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