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Ardeşen Gençlik: 34 - Artsam Koleji: 25
25 Aralık 2016 , 18:58
Bayanlar Hentbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Ardeşen Gençlik, sahasında Artsam Koleji'ni 34-25 yendi.
Salon: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksekokulu
Hakemler: Ahmet Sancak, Ömer Turan
Ardeşen Gençlik: Graovac 2, Grubisic 7, Prijovic 3, Vujkovic 4, Melek Yazıcı 1, Neslihan Akcanca 4, Nedeljkovic 3, Duygu Sakallı 3, Zoria 1, Gamze Haşimoğlu 4, Vashchuk 2
Artsam Koleji: İlknur Tuzsuz, Burcu Yavaş, Zeynep Nur Bilgeç 2, Sıdıka Kurban 5, Şenay Özel 7, Tuğba Özbek, Elif Esin 3, Janeska 1, Gülsün Sarıyel 6, Kübranur Şahan 1, Betül Demirci, Dilek Serçe, Ayşe Dik, Birgül Tuzsuz
İlk yarı: 19-12
İki dakika cezası alanlar: Sıdıka Kurban (Artsam Koleji)
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