Buradasın: Ajansspor.com » Hentbol» Bayanlar Süperlig

Hentbol Bayanlar Süper Lig ilk devre tamamlandı

Tarih25 Aralık 2016 , 19:11

Yorum
Hentbol Bayanlar Süper Lig ilk devre tamamlandı

Bayanlar Süper Lig'de 13. ve son hafta maçlarıyla ilk devre tamamlandı.

Yenimahalle Belediyespor ligin son maçında Üsküdar Belediyespor önündeki galibiyetle puanını 26'ya çıkartarak, ilk yarıyı lider bitirdi. Başkent ekibi oynadığı 13 maçını da kazanmayı başardı.

Kastamonu Belediyespor 24, Ardeşen Gençlik ise 21 puanla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Artsam Koleji 2, Samsun Gençlikspor 1 puanla ligin son 2 sırasında kaldı.

Bayanlar Süper Lig'de ikinci yarı karşılaşmaları 14 Ocak 2017'de start alacak.

Ligde 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Puan durumu 

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1-Yenimahalle Belediyespor 13 13 0 0 471 337 134 26
2-Kastamonu Belediyespor  13 12 0 1 405 309 6 24
3-Ardeşen Gençlik 13 10 1 2 434 357 77 21
4-Zağnos Spor 13 8 2 3 405 332 73 18
5-Muratpaşa Belediyespor 13 8 2 3 393 321 72 18
6-İzmir Büyükşehir Belediyespor 13 8 1 4 370 348 22 17
7-Aksaray Belediyespor 13 5 1 7 312 327 -15 11
8-Eskişehir Hentbol 13 5 1 7 403 462 -59 11
9-Adana Şakirpaşa GSK 13 5 0 8 360 379 -19 10
10-Genç Uşakspor 13 4 1 8 379 468 -89 9
11-Bursa Osmangazi Belediyespor 13 4 0 9 387 429 -42 8
12-Üsküdar Belediyespor 13 3 0 10 377 414 -37 6
13-Artsam Koleji  13 1 0 12 325 445 -120 2
 14-Samsun Gençlikspor 13 0 1 12 368 461 -93 1

 

- Son hafta sonuçları

 

Ligin ilk devresinin son haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Adana Şakirpaşa-Kastamonu Belediyespor: 29-31

Aksaray Belediyespor-Genç Uşakspor: 24-24

Muratpaşa Belediyespor-Zağnosspor: 25-25

Eskişehir Hentbol-Osmangazi Belediyespor:32-29 

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Samsun Gençlik: 42-31 

Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 37-25 

Ardeşen Gençlik-Artsam Koleji: 34-25

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Bayanlar Süperlig HaberleriTüm Bayanlar Süperlig Haberleri

me