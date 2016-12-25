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Hentbol Bayanlar Süper Lig ilk devre tamamlandı
25 Aralık 2016 , 19:11
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- Hentbol
- Bayanlar Süperlig
Bayanlar Süper Lig'de 13. ve son hafta maçlarıyla ilk devre tamamlandı.
Yenimahalle Belediyespor ligin son maçında Üsküdar Belediyespor önündeki galibiyetle puanını 26'ya çıkartarak, ilk yarıyı lider bitirdi. Başkent ekibi oynadığı 13 maçını da kazanmayı başardı.
Kastamonu Belediyespor 24, Ardeşen Gençlik ise 21 puanla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.
Artsam Koleji 2, Samsun Gençlikspor 1 puanla ligin son 2 sırasında kaldı.
Bayanlar Süper Lig'de ikinci yarı karşılaşmaları 14 Ocak 2017'de start alacak.
Ligde 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Puan durumu
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1-Yenimahalle Belediyespor
|13
|13
|0
|0
|471
|337
|134
|26
|2-Kastamonu Belediyespor
|13
|12
|0
|1
|405
|309
|6
|24
|3-Ardeşen Gençlik
|13
|10
|1
|2
|434
|357
|77
|21
|4-Zağnos Spor
|13
|8
|2
|3
|405
|332
|73
|18
|5-Muratpaşa Belediyespor
|13
|8
|2
|3
|393
|321
|72
|18
|6-İzmir Büyükşehir Belediyespor
|13
|8
|1
|4
|370
|348
|22
|17
|7-Aksaray Belediyespor
|13
|5
|1
|7
|312
|327
|-15
|11
|8-Eskişehir Hentbol
|13
|5
|1
|7
|403
|462
|-59
|11
|9-Adana Şakirpaşa GSK
|13
|5
|0
|8
|360
|379
|-19
|10
|10-Genç Uşakspor
|13
|4
|1
|8
|379
|468
|-89
|9
|11-Bursa Osmangazi Belediyespor
|13
|4
|0
|9
|387
|429
|-42
|8
|12-Üsküdar Belediyespor
|13
|3
|0
|10
|377
|414
|-37
|6
|13-Artsam Koleji
|13
|1
|0
|12
|325
|445
|-120
|2
|14-Samsun Gençlikspor
|13
|0
|1
|12
|368
|461
|-93
|1
- Son hafta sonuçları
Ligin ilk devresinin son haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Adana Şakirpaşa-Kastamonu Belediyespor: 29-31
Aksaray Belediyespor-Genç Uşakspor: 24-24
Muratpaşa Belediyespor-Zağnosspor: 25-25
Eskişehir Hentbol-Osmangazi Belediyespor:32-29
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Samsun Gençlik: 42-31
Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 37-25
Ardeşen Gençlik-Artsam Koleji: 34-25
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