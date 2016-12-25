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Yenimahalle Bld: 37 - Üsküdar Belediyespor: 25

Tarih25 Aralık 2016 , 18:39

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Yenimahalle Bld: 37 - Üsküdar Belediyespor: 25

Bayanlar Hentbol Süper Lig'de ilk yarının 13. ve son hafta maçında Yenimahalle Belediyespor, konuk ettiği Üsküdar Belediyespor'u 37-25 yendi. 

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısı da Yenimahalle Belediyespor'un 19-9 üstünlüğüyle sona erdi.

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