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Kastamonu'nun şampiyonluk hedefi!
13 Ocak 2017 , 12:33
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- Bayanlar Süperlig
Bayanlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un kulüp başkanı Hüdaver Eski, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.
Ligin ilk yarısını 24 puanla ikinci sırada tamamlayan Kastamonu Belediyespor, ikinci yarının ilk haftasındaki rakibi Yenimahalle Belediyespor karşısında galibiyet hedefliyor.
Kastamonu Belediyespor Kulübü Başkanı Hüdaver Eski, yaptığı açıklamada, ilk yarıdaki tek mağlubiyetlerini Yenimahalle Belediyespor'dan aldıklarını anımsattı.
Yenimahalle Belediyespor'un ligin namağlup tek takımı olduğunu hatırlatan Eski, şunları kaydetti:
"Bizim en kritik maçımız olacak. Yenilirsek, onların puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesememiş olacağız. Ancak hiçbir çekincemiz yok. Takımımız bu maça hazır. Teknik ekip ve oyuncular olarak Yenimahalle Belediyespor maçına odaklanmış durumdayız. Hedemiz şampiyonluk."
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