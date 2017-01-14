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Bayanlar Hentbol Süper Lig'de sonuçlar
14 Ocak 2017 , 19:06
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- Hentbol
- Bayanlar Süperlig
Bayanlar Hentbol Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı 14. hafta müsabakalarıyla başladı.
Yapılan 7 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle oldu:
Adana Şakirpaşa-Genç Uşakspor: 24-22
Aksaray Belediyespor-Samsun Gençlik: 30-26
Eskişehir Hentbol-Üsküdar Belediyespor: 38-38
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Artsam Koleji: 35-29
Ardeşen Gençlik-Muratpaşa Belediyespor: 24-24
Yenimahalle Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 27-29
Zağnosspor-Osmangazi Belediyespor: 38-26
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