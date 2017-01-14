Bayanlar Hentbol Süper Lig'de sonuçlar

Bayanlar Hentbol Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı 14. hafta müsabakalarıyla başladı.

Yapılan 7 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle oldu:

Adana Şakirpaşa-Genç Uşakspor: 24-22

Aksaray Belediyespor-Samsun Gençlik: 30-26

Eskişehir Hentbol-Üsküdar Belediyespor: 38-38

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Artsam Koleji: 35-29

Ardeşen Gençlik-Muratpaşa Belediyespor: 24-24

Yenimahalle Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 27-29

Zağnosspor-Osmangazi Belediyespor: 38-26