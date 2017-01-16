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Türkiye Kupası 2 maçla başladı..
16 Ocak 2017 , 17:23
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- Hentbol
- Bayanlar Süperlig
Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası A Grubu 2. tur müsabakaları, Samsun'da başladı.
Atatürk Spor Salonu'nda oynanan grubun ilk maçında Ardeşen Gençlik, Sivas Belediyespor'u 41-23 yendi.
Günün diğer maçında ise Samsun Gençlik, Osmangazi Belediyespor'u 26-22 mağlup etti.
Grupta yarın Ardeşen Gençlik-Osmangazi Belediyespor ve Samsun Gençlik-Sivas Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.
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