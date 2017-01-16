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Türkiye Kupası 2 maçla başladı..

Tarih16 Ocak 2017 , 17:23

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Türkiye Kupası 2 maçla başladı..

Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası A Grubu 2. tur müsabakaları, Samsun'da başladı. 

Atatürk Spor Salonu'nda oynanan grubun ilk maçında Ardeşen Gençlik, Sivas Belediyespor'u 41-23 yendi.

Günün diğer maçında ise Samsun Gençlik, Osmangazi Belediyespor'u 26-22 mağlup etti. 

Grupta yarın Ardeşen Gençlik-Osmangazi Belediyespor ve Samsun Gençlik-Sivas Belediyespor karşılaşmaları oynanacak. 

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