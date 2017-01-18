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Ardeşen ve Samsun çeyrek finalde..

Tarih18 Ocak 2017 , 18:57

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Ardeşen ve Samsun çeyrek finalde..

Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası A Grubu 2. tur müsabakaları sona erdi.  

Atatürk Spor Salonu'ndaki organizasyonun son gününde Ardeşen Gençlik, Samsun Gençlik'i 36-33 yendi. 

Günün ikinci maçında ise Osmangazi Belediyespor, Sivas Belediyespor'u 37-32  mağlup etti. 

Grupta ilk iki sırayı alan Ardeşen Gençlik ve Samsun Gençlik, çeyrek finale yükseldi.

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