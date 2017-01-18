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Ardeşen ve Samsun çeyrek finalde..
18 Ocak 2017 , 18:57
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- Hentbol
- Bayanlar Süperlig
Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası A Grubu 2. tur müsabakaları sona erdi.
Atatürk Spor Salonu'ndaki organizasyonun son gününde Ardeşen Gençlik, Samsun Gençlik'i 36-33 yendi.
Günün ikinci maçında ise Osmangazi Belediyespor, Sivas Belediyespor'u 37-32 mağlup etti.
Grupta ilk iki sırayı alan Ardeşen Gençlik ve Samsun Gençlik, çeyrek finale yükseldi.
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