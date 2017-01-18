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Kastamonu ve Muratpaşa kazandı..

Tarih18 Ocak 2017 , 18:59

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Kastamonu ve Muratpaşa kazandı..

Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası D Grubu 2. tur müsabakaları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki organizasyonda Kastamonu Belediyespor, Muğla Yalıkavak Belediyespor'u 43-19 mağlup etti.

Diğer mücadele ise Muratpaşa Belediyespor, Eskişehir Hentbol'u 39-32 yendi. 

D Grubu'nda müsabakalar yarın yapılacak Muratpaşa Belediyespor-Kastamonu Belediyespor ve Eskişehir Hentbol-Muğla Yalıkavak Belediyespor maçlarıyla sona erecek.

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