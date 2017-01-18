- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Yenimahalle çeyrek finalde..
18 Ocak 2017 , 20:00
- İlgili:
- Hentbol
- Bayanlar Süperlig
Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası 2. tur C Grubu'nda Yenimahalle Belediyespor, çeyrek finale yükseldi.
Ankara'daki THF Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı grupta, ikinci maçlar tamamlandı.
İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 33-25 yenen Yenimahalle Belediyespor, son maçlar öncesi çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
Günün diğer maçında ise Aksaray Belediyesi Gençlik, Genç Uşakspor'u 23-21 mağlup etti.
Grupta yarın İzmir Büyükşehir Belediyespor-Genç Uşakspor ve Yenimahalle Belediyespor-Aksaray Belediyesi Gençlik maçları yapılacak.
- İlgili:
- Hentbol
- Bayanlar Süperlig
YORUM EKLE
Son Bayanlar Süperlig HaberleriTüm Bayanlar Süperlig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar