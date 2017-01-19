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Kastamonu ve Muratpaşa son 8'de!
19 Ocak 2017 , 17:02
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- Hentbol
- Bayanlar Süperlig
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası 2. Tur D Grubu müsabakaları sona erdi.
Karşılaşmaların Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda yapıldığı D Grubu'nda, Kastamonu Belediyespor ile Muratpaşa Belediyespor çeyrek finale yükseldi.
Üç gün süren organizasyonun son gününde, ikinci gün maçları sonucunda çeyrek finali garantileyen Kastamonu Belediyespor ile Muratpaşa Belediyespor karşı karşıya geldi. Kastamonu Belediyespor, rakibini 27-21 mağlup ederek lider olarak çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Diğer karşılaşmada ise Eskişehir Hentbolspor, Muğla Yalıkavak Belediyespor'u 37-28 yendi.
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- Bayanlar Süperlig
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