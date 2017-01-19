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Zağnosspor ve Adana Şakirpaşa turladı..
19 Ocak 2017 , 19:11
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- Hentbol
- Bayanlar Süperlig
Adana'da gerçekleştirilen Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası B Grubu 2. tur müsabakaları sona erdi.
Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda oynanan son maçlarda Zağnosspor, Artsam Koleji'ni 34-26 yenerken, Adana Şakirpaşa da Üsküdar Belediyespor'u 28-25 mağlup etti.
Grupta birinci olan Zağnosspor ve ikinci olan Adana Şakirpaşa, çeyrek finale çıktı.
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