Zağnosspor galibiyete kilitlendi

Hentbol Bayanlar Süper Lig'de 18 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Artsam Koleji ile mücadele edecek Zağnosspor'un kulüp başkanı Abdülaziz Baş, galibiyetten başka bir sonucu düşünmediklerini bildirdi.

Abdülaziz Baş, yaptığı yazılı açıklamada, yakaladıkları galibiyet serisinden dolayı yönetim kurulunun memnuniyetini belirtti. Takımın oldukça formda olduğunu vurgulayan Baş, şunları kaydetti:

"Takımımızda moraller üst seviyede. Hafta sonu Kastamonu'da Artsam Koleji ile karşılaşacağız. Mutlak galibiyeti düşündüğümüz bir maç. Bu maç için galibiyetin yanı sıra tek bir düşüncemiz var, o da sakatlıkların yaşanmamasıdır."

Bu maçın hemen ardından çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını anlatan Baş, "Hemen 2 puan üzerimizde bulunan Ardeşen Gençlik ile Trabzon'da oynayacağız. Artsam Koleji maçından önce galip gelmek, sonra da sakatsız dönmek istiyoruz."

Zağnosspor, 19. hafta maçları öncesi ligde 28 puanla, liderin 4 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.