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Hentbol müsabakalarında toplu sonuçlar
19 Şubat 2017 , 00:19
- İlgili:
- Hentbol
- Bayanlar Süperlig
Bayanlar Hentbol Süper Lig'in 19. haftasında 5 karşılaşma yapıldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Muratpaşa Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 20-23
Samsun Gençlik-Osmangazi Belediyespor: 30-32
Artsam Koleji-Zağnosspor: 23-25
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 26-29
Aksaray Belediyespor-Adana Şakirpaşa: 15-16
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