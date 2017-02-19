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Hentbol müsabakalarında toplu sonuçlar

Tarih19 Şubat 2017 , 00:19

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Hentbol müsabakalarında toplu sonuçlar

Bayanlar Hentbol Süper Lig'in 19. haftasında 5 karşılaşma yapıldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Muratpaşa Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 20-23

Samsun Gençlik-Osmangazi Belediyespor: 30-32

Artsam Koleji-Zağnosspor: 23-25

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 26-29

Aksaray Belediyespor-Adana Şakirpaşa: 15-16

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