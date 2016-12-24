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Antalyaspor: 23 - Nilüfer Belediyespor: 25

Tarih24 Aralık 2016 , 17:15

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Antalyaspor: 23 - Nilüfer Belediyespor: 25

 Antalyaspor: 23 - Nilüfer Belediyespor: 25

Erkekler Hentbol Süper Lig'in 13. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Antalyaspor'u 25-23 yendi. 

Yeni Antalya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 13-9 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.  

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