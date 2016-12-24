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B.B Ankaraspor: 27 - Aziziye Bld. Termalspor: 26

Tarih24 Aralık 2016 , 18:53

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B.B Ankaraspor: 27 - Aziziye Bld. Termalspor: 26

Erkekler Hentbol Süper Lig'de yapılan maçta Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor, Aziziye Belediyesi Termalspor'u 27-26 mağlup etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 17-17 eşitlikle tamamlandı.

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