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Beşiktaş farka koştu!
24 Aralık 2016 , 16:58
- İlgili:
- Hentbol
- Erkekler Süperlig
- Beşiktaş
Maliye Piyango: 21 - Beşiktaş Mogaz: 36
Salon: THF
Hakemler: Kürşat Kef, Mesut Ateş
Maliye Piyango: Coşkun Göktepe (Berke Lokumcu), Alp Eren Pektaş, Mert Güven 2, Hakan Avvuran 3, Eyüp Orkun Söz, Halil İbrahim Öztürk 3, Burak Canlı 1, Muhammet Taş 2, Şener Can 5, Tahir İlkbahar, Furkan Giray Özkara, Fatih Köse 3, Ali Rıza Ertürk 1, Ali Satılmış 1
Beşiktaş Mogaz: Yunus Özmusul (Doğukan Karatay), Vrazalic 7, Krsmancic 6, Buljubasic, Holpert 4, Dacevic 1, Ramazan Döne 4, Radojkovic 9, Onur Ersin 2, Mehmet Demirezen 2, Emre Bakır 1
İlk yarı: 9-15
Diskalifiye: Alp Eren Pektaş (Maliye Piyango)
İki dakika cezası alanlar: Krsmancic (2) (Beşiktaş Mogaz), Mert Güven (Maliye Piyango)
Erkekler Hentbol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş Mogaz, deplasmanda Maliye Piyango'yu 36-21 yendi.
- İlgili:
- Hentbol
- Erkekler Süperlig
- Beşiktaş
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