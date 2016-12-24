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Beşiktaş Mogaz yenilgisiz lider!
24 Aralık 2016 , 20:41
- İlgili:
- Hentbol
- Erkekler Süperlig
- Beşiktaş
Erkekler Hentbol Süper Lig'de ilk devre maçları tamamlandı.
Bugün akşam oynanan 13. hafta maçlarıyla ilk yarısı son bulan ligde Beşiktaş Mogaz, tüm maçlarını kazanarak, 26 puanla liderlik koltuğunda oturdu.
Aziziye Belediyesi Termalspor ve Merzifon Belediye Hentbol ise 20'şer puanla İstanbul ekibinin ardından sıralandı.
Selçuklu Belediyespor ve Amasya Taşova YİBO 4'er puanla 12. ve 13. sırada, galibiyeti bulunmayan Trabzonspor ise 3 puanla ligin son sırasında yer aldı.
Erkekler Hentbol Süper Lig'de ikinci yarı karşılaşmaları ise 21-22 Ocak 2017'de start alacak.
İlk yarının ardından oluşan puan durumu ise şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1-Beşiktaş Mogaz
|13
|13
|0
|0
|437
|343
|94
|26
|2-Azizeye Belediyesi Termalspor
|13
|10
|0
|3
|400
|355
|45
|20
|3-Merzifon Belediye Hentbol
|13
|10
|0
|3
|381
|346
|35
|20
|4-Beykoz Belediyespor
|13
|7
|4
|2
|357
|321
|36
|18
|5-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor
|13
|8
|1
|4
|379
|369
|10
|17
|6-Göztepe
|13
|7
|2
|4
|349
|334
|15
|16
|7-Nilüfer Belediyespor
|13
|6
|1
|6
|346
|340
|6
|13
|8-Antalyaspor
|13
|6
|1
|6
|353
|361
|-8
|13
|9-Bozokspor
|13
|5
|0
|8
|359
|381
|-22
|10
|10-Maliye Piyango
|13
|5
|0
|8
|318
|349
|-31
|9
|11-MYK Hentbol
|13
|4
|0
|9
|322
|358
|-36
|8
|12-Selçuklu Belediyespor
|13
|2
|0
|11
|371
|410
|-39
|4
|13-Amasya Taşova YİBD
|13
|2
|0
|11
|359
|402
|-43
|4
|14-Trabzonspor
|13
|0
|3
|10
|338
|400
|-62
|3
- İlgili:
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- Beşiktaş
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