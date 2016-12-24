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Beykoz Belediyespor: 33 - Bozokspor: 20
24 Aralık 2016 , 18:42
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- Hentbol
- Erkekler Süperlig
Erkekler Hentbol Süper Lig'in 13. haftasında Beykoz Belediyespor, Yozgat temsilcisi Bozokspor'u 33-20 yendi.
Beykoz'daki Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda yapılan maça iyi başlayan ev sahibi takım, ilk yarıyı 16-8 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Beykoz Belediyespor, mücadeleyi 33-20 kazandı.
Beykoz Belediyespor 7. galibiyetini elde ederken, Yozgat ekibi 8. kez mağlup oldu.
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