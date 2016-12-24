Buradasın: Ajansspor.com » Hentbol» Erkekler Süperlig

Beykoz Belediyespor: 33 - Bozokspor: 20

Tarih24 Aralık 2016 , 18:42

Yorum
Beykoz Belediyespor: 33 - Bozokspor: 20

Erkekler Hentbol Süper Lig'in 13. haftasında Beykoz Belediyespor, Yozgat temsilcisi Bozokspor'u 33-20 yendi.

Beykoz'daki Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda yapılan maça iyi başlayan ev sahibi takım, ilk yarıyı 16-8 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Beykoz Belediyespor, mücadeleyi 33-20 kazandı.

Beykoz Belediyespor 7. galibiyetini elde ederken, Yozgat ekibi 8. kez mağlup oldu.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Erkekler Süperlig HaberleriTüm Erkekler Süperlig Haberleri

me