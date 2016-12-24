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Hentbol Süper Lig'inde ilk yarı tamamlandı
24 Aralık 2016 , 19:52
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Erkekler Hentbol Süper Lig'de bugün oynanan 13. hafta maçlarıyla ilk devre tamamlandı.
Ligin ilk yarısının son haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Selçuklu Belediyespor-MYK Hentbol: 25-27
Amasya Taşova YİBO-Merzifon Belediyespor: 26-30
Antalyaspor-Nilüfer Belediyespor: 23-25
Maliye Piyango-Beşiktaş Mogaz: 21-36
Trabzonspor-Göztepe: 26-26
Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Aziziye Belediyesi Termalspor: 27-26
Beykoz Belediyespor-Bozokspor: 33-20
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