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Merzifon deplasmanda kazandı..

Tarih24 Aralık 2016 , 15:13

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Merzifon deplasmanda kazandı..

Erkekler Hentbol Süper Lig 13. hafta maçında Merzifon Belediyespor, deplasmanda Amasya Taşova YİBO'yu 30-26 yendi.

Taşova Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da konuk ekibin 12-11 üstünlüğüyle tamamlandı.

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