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Selçuklu Belediyespor: 25 - MYK Hentbol: 27
24 Aralık 2016 , 16:00
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Erkekler Hentbol Süper Lig'in 13. haftasında MYK Hentbol, deplasmanda Selçuklu Belediyespor'u 27-25 yendi.
Karşılaşma, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynandı.
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