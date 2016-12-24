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Selçuklu Belediyespor: 25 - MYK Hentbol: 27

Tarih24 Aralık 2016 , 16:00

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Selçuklu Belediyespor: 25 - MYK Hentbol: 27

Erkekler Hentbol Süper Lig'in 13. haftasında MYK Hentbol, deplasmanda Selçuklu Belediyespor'u 27-25 yendi.

Karşılaşma, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynandı.

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