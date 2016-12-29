Hentbol milli takımlarında görev değişikliği!

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Yönetim Kurulu, erkek ve kadınlar A ile Genç Milli Takımlar'da görev değişikliğine gitti.

Yönetim Kurulu, A Milli Kadın Takımı'nın başantrenörlüğüne Serdar Eler, A Milli Erkek Takımı'nın başantrenörlüğüne de İlker Şentürk'ü getirdi.

Kadınlarda eski milli takım başantrenörü Hikmet Vurgun teknik kurul başkanlığına getirilirken, erkeklerde ise Adnan Öztürk Milli Takımlar Genel Koordinatörlük görevini üstlendi.

Erkeklerde Şentürk'ün yardımcılıklarını Okan Halay ve Serdar Karaçam, kadınlarda ise Eler'in yardımcılıklarını Celal Gençoğlu ve Şenay Kabadayı yapacak.

Gençlerde de görev değişimi

Öte yandan, erkek ve kadın genç milli takımlarında da görev değişikliğine gidildi.

Erkeklerde Murat Mızrakçı başantrenörlük görevini üstlenirken, yardımcılıklarına ise Nesih Çakar, Hüseyin Dilsiz ve Ragıp Demirman getirildi.

Kadınlarda ise Kemal Durak başantrenör olarak görevlendirildi. Tolga Köybulan, Arzu Gerçek ve Deniz Gaşgil ise Durak'ın yardımcı antrenörleri olarak görev alacak.