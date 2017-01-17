- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Göztepe'de Adnan Öztürk dönemi!
17 Ocak 2017 , 14:11
- İlgili:
- Hentbol
- Erkekler Süperlig
Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de antrenörlüğe Milli Takımlar Genel Koordinatörü Adnan Öztürk getirildi.
Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, daha önce A Milli Hentbol Takımı'nda başantrenör olarak da görev yapan Adnan Öztürk'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Milli takımlar genel koordinatörlük görevine devam edecek Öztürk'ün yardımcılıklarını, İbrahim Belet ile Mert Yedikara'nın yapacağı belirtildi.
- İlgili:
- Hentbol
- Erkekler Süperlig
YORUM EKLE
Son Erkekler Süperlig HaberleriTüm Erkekler Süperlig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar