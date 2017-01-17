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Göztepe'de Adnan Öztürk dönemi!

Tarih17 Ocak 2017 , 14:11

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Göztepe'de Adnan Öztürk dönemi!

Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de antrenörlüğe Milli Takımlar Genel Koordinatörü Adnan Öztürk getirildi.

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, daha önce A Milli Hentbol Takımı'nda başantrenör olarak da görev yapan Adnan Öztürk'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Milli takımlar genel koordinatörlük görevine devam edecek Öztürk'ün yardımcılıklarını, İbrahim Belet ile Mert Yedikara'nın yapacağı belirtildi.

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