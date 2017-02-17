Antalyaspor Hentbol takımına Ali Şafak Öztürk müjdesi!

Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Antalyaspor Hentbol takımı, deplasmanda Beykoz ile oynayacağı maç öncesi Antalyaspor A.Ş Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün misafiri oldu.

İki hafta önce Konya Selçuklu deplasmanı öncesi galibiyet halinde hentbolcularımıza galibiyet halinde jest yapma sözü veren Başkan Ali Şafak Öztürk, hentbol takımını Belek’teki Regnum Carya’da 2 gün ağırladı.

Kırmızı-beyazlı Hentbol takımı ise Beykoz deplasmanı yolculuğu öncesinde otelde Başkan Ali Şafak Öztürk’e doğum günü sürprizi yaptı.

Kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını alkışlar eşliğinde kesen Başkan Öztürk, önümüzdeki sezon basketbol, futbolcu hentbol branşlarında büyük hedeflere koşacak takımlar oluşturmak istediklerini söyledi ve Antalyaspor Hentbol takımının Antalyaspor A.Ş çatısı aldında olacağı müjdesini verdi.

Kırmızı-beyazlı takımın Hentbol Şubesi Sorumlusu Hakan İrban, Başkan Ali Şafak Öztürk’e, takımdaki tüm oyuncuların ve teknik heyetin imzaladığı formayı hediye etti.