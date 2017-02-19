- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Hentbol toplu sonuçlar
19 Şubat 2017 , 20:18
- İlgili:
- Hentbol
- Erkekler Süperlig
Erkekler Hentbol Süper Lig'de 18., bayanlarda ise 19. hafta karşılaşmaları sona erdi.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
Erkekler Süper Lig
Beykoz Belediyespor-Antalyaspor: 25-24
Trabzonspor-Selçuklu Belediyespor: 31-31
Maliye Piyango-Amasya Taşova YİBO: 23-34
Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Merzifon Belediyespor: 25-25
Nilüfer Belediyespor-MYK Hentbol: 20-22
Aziziye Belediyesi Termalspor-Bozokspor: 41-27
Beşiktaş Mogaz-Göztepe: 31-25
Bayanlar Süper Lig
Genç Uşak Spor-Üsküdar Belediyespor: 36-36
- İlgili:
- Hentbol
- Erkekler Süperlig
YORUM EKLE
Son Erkekler Süperlig HaberleriTüm Erkekler Süperlig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor'dan şok karar! Bruma'yı kadroya almadı... 1
- Tolunay Kafkas'tan Galatasaray açıklaması!
- Hagi'den flaş sözler!
- Oyundan alındıktan sonra kırmızı kart gördü 6
- Kayserispor'un çıkışı devam ediyor! 2
- Aziz Yıldırım hesap sordu! 1
- Memduh Özbalta: ''Taraftar baskısını kaldıramadık'' 3
- ''Geleceğe umutla bakıyoruz'' 4
- Samsun'da kazanan çıkmadı! 26
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller