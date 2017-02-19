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Hentbol toplu sonuçlar

Tarih19 Şubat 2017 , 20:18

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Hentbol toplu sonuçlar

Erkekler Hentbol Süper Lig'de 18., bayanlarda ise 19. hafta karşılaşmaları sona erdi.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

Erkekler Süper Lig

Beykoz Belediyespor-Antalyaspor: 25-24

Trabzonspor-Selçuklu Belediyespor: 31-31

Maliye Piyango-Amasya Taşova YİBO: 23-34

Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Merzifon Belediyespor: 25-25

Nilüfer Belediyespor-MYK Hentbol: 20-22

Aziziye Belediyesi Termalspor-Bozokspor: 41-27

Beşiktaş Mogaz-Göztepe: 31-25

Bayanlar Süper Lig

Genç Uşak Spor-Üsküdar Belediyespor: 36-36

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