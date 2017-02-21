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Adnan Öztürk taburcu oldu!
21 Şubat 2017 , 17:20
- İlgili:
- Hentbol
- Erkekler Süperlig
Geçtiğimiz salı günü antrenrman çıkışı evine dönerken yolda düşüp başından yaralanan Göztepe Hentbol Takımı Antrenörü Adnan Öztürk, tedavi gördüğü İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden bugün taburcu oldu.
MR ve tomografi sonuçlarının temiz çıktığını belirten Öztürk, "Kaza sonrası 2 gün yoğun bakımda kaldım. Ardından beyin cerrahisi servisinde tedavim gerçekleşti. Sağlığıma kavuşarak hastaneden ayrıldım. Yarın da takımım başında ilk antrenmanıma çıkacağım. Pazar günü deplasmanda oynayacağımız Antalyaspor karşılaşmasında sahada olacağım" dedi.
(GözGöz TV)
- İlgili:
- Hentbol
- Erkekler Süperlig
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