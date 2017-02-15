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Judoda engel tanımayacaklar!

Tarih15 Şubat 2017 , 10:39

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Judoda engel tanımayacaklar!

Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası, 18-19 Şubat tarihlerinde Eskişehir'de yapılacak.

Görme Engelliler Spor Federasyonu Teknik Kurulu Üyesi Ahmet Kambur, yaptığı açıklamada, şampiyona için hazırlıkların son aşamaya geldiğini söyledi.

Görme engelli judocuları Eskişehir'de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirten Kambur, "Şampiyonaya Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yaklaşık 300 sporcu katılacak. Tüm sporculara başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyona Gökmeydan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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