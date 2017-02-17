Genç milli judocular Bolu'da kampa girdi

Judo Genç Kadın Milli Takımı Bolu Aladağ'da kampa girdi.

Milli judocuların kampı Aladağ bölgesindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan eğitim merkezinde başladı.

Geçtiğimiz hafta Rize'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda ilk 3'e giren 30 sporcu kamp kapsamında ilk antrenmana çıktı. Kampa katılan genç judocular, sabah antrenmanında ağırlık ve fizik çalışması yaptı.

Genç Kadın Judo Milli Takım Antrenörü Mustafa Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu kampının 3 Mart'a kadar devam edeceğini ifade etti.

Bolu kampının ardından 25-26 Mart'ta Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Kupası müsabakalarına katılacaklarını belirten Kalaycı, "Sporcularımız buradaki kampın ardından Yunanistan'da ülkemizi temsil edecekler. Amacımız Avrupa Kupası'nda alınan derecelerle beraber eylül ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası ve ekim ayındaki Dünya Şampiyonası'nda ülkemize altın madalyalar kazandırmak." şeklinde konuştu.

Kalaycı, Bolu'daki kamp ortamının çok güzel olduğunu da vurgulayarak, "Antrenmanlarımız günde 3 ve 2 olmak üzere iki periyotta gerçekleşiyor. Sabah koşularımızı antrenmanla beraber sürdürüyoruz. Kamp sonuna kadar çalışmalarımıza aynı düzende devam edeceğiz." ifadesini kullandı.