Türkiye'den 2 bronz madalya

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamada, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonanın ilk gün sabah seansında mücadele eden Dilara Bozan ve Emre Vefa Göktaş'ın ferdi katada Avrupa üçüncüsü olduğu belirtildi.

Şampiyonanın sabah seansında ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerinde ferdi kata elemeleri yapıldı. 21 yaş altı erkeklerde Emre Vefa Göktaş ilk turda İskoç rakibini 5-0, ikinci turda da İtalyan sporcuyu 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Emre Vefa, çeyrek finalde Azerbaycanlı Roman Heydarov'u 4-1'lik skorla turnuvanın dışına itti. Yarı finale çıkan milli karateci, Sırp Jovan Simic'e 3-2 mağlup oldu ve repesaj müsabakası yapmaya hak kazandı. Avrupa üçüncülüğü için yeniden tatamiye çıkan Emre Vefa, Karadağlı Srdjan Vukovic'i 5-0 yenerek, bronz madalyaya ulaştı.

21 yaş altı kadınlarda Dilara Bozan ilk turda İtalyan rakibini 5-0, ikinci turda Portekizli karateciyi 4-1, üçüncü turda da Ukraynalı sporcuya 3-2 üstünlük sağlayarak, grup finaline kaldı. Yarı final müsabakasında İspanyol Lidia Rodriguez Encabo'a 4-1 mağlup olan Dilara, repesaj mücadelesinde Avusturyalı Kristin Wieninger'i 5-0 yenerek, bronz madalya kazandı.

Organizasyonda, ümit erkeklerde Enes Özdemir, ümit kadınlarda Damla Pelit, genç erkeklerde Selahattin Güngel, genç kızlarda da Beyzanur Ay rakiplerine mağlup olarak elendi.

Elli ülkeden bin 147 sporcunun mücadele ettiği organizasyon 19 Şubat Pazar günü sona erecek.