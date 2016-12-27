Fatih Arda İpcioğlu İsveç'te sahne alacak..

Kayakta Kıtalararası Kupa, İsviçre'de yapılacak.

Engelberg kentinde yapılacak ve iki gün sürecek müsabakalarda, Türkiye'yi Fatih Arda İpcioğlu temsil edecek.

Norveç'in Vikersund kentinde yapılan Kıtalararası Kupa'da Türkiye'ye tarihindeki ilk kıta puanlarını kazandıran milli sporcu, HS 137 atlama pistinde kayakla atlama dalında mücadele verecek.