Uluslararası Snowboard yarışları sona erdi

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından Erzurum'da düzenlenen Uluslararası Snowboard Paralel Büyük Slalom Yarışları sona erdi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde iki gün süren yarışlara Türkiye'den erkek ve kadın 12, Gürcistan'dan da bir sporcu katıldı.

Organizasyonda Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) puanı almak isteyen sporcular, parkuru en kısa sürede bitirmeye çalıştı.

İkişerli gruplar halinde verilen mücadele sırasında kazalar yaşandı. Yaralanan iki sporcu, sağlık ekipleri ve hakemler tarafından yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

İki gün süren yarışlar sonunda Bayanlar Paralel Büyük Slalom kategorisinde Elif Kübra Geneşke ve kardeşi Zehra Gözdenur Geneşke ilk iki sırayı alarak, birlikte kürsüye çıktı.

- Elif Kübra: "Kardeşim olabilir ama birinciliği istiyordum"

Elif Kübra Geneşke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşiyle yarışma fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu ve 7 yıldır bu anı beklediğini belirtti.

Bu yarışın kendisi için çok güzel geçtiğini aktaran Geneşke, "İki kardeş birlikte finale çıkmak herkese nasip olmaz. Biz de bunu değerlendirdik. Bugüne kadarki yarışlarda heyecan tabii ki vardı ama bu yarışta ben daha çok heyecanlıydım. Çünkü Geneşke kardeşler olarak yarışıyorduk. Kardeşim olabilir ama birinciliği istiyordum. Hem birinci olmak, hem de kardeşimle yarışmanın mutluluğunu yaşadım." ifadelerini kullandı.

Zehra Gözdenur Geneşke de çok eğlenceli ve heyecan verici bir yarış geçirdiğini anlatarak, "Bence çok güzel bir yarıştı. Her spor dalında böyle kardeşlerin yarışması olur. Adımızı duyurmaktı amacım daha çok. Onunla yarıştığım için mutluyum. Katılacağım EYOF'ta da başarıyı hedefliyorum." diye konuştu.

- Dereceye giren sporcular

Yarışların ikinci ve son gününde dereceye girenler sporcular şunlar:

Bayanlar Paralel Büyük Slalom:

1- Elif Kübra Geneşke

2- Zehra Gözdenur Geneşke

3- Zeynep Büsra Kurtuluş

Erkekler Paralel Büyük Slalom:

1- Hamza Polat

2- Cemal Güller

3- Revaz Nazgaidze (Gürcistan)