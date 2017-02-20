Türkiye turnuvada kaçıncı oldu?

Masa tenisinde Gençler ve Yıldızlar Fransa Açık Turnuvası'na katılan Türkiye, yıldız çift kızlarda ikinci, genç kızlarda ise üçüncü oldu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamada, Fransa'nın Metz kentinde düzenlenen şampiyonada, yıldızlarda Ece Haraç ve Özge Yılmaz çiftinin ikinci, Simay Kulakçeken, Gülpembe Özkaya, Aybüke Öner ve Betül Nur Kahraman'dan oluşan Genç Kızlar Milli Takımı'nın da üçüncü olduğu bildirildi.

Ece-Özge ikilisi son 16 turunda Fransız Glemba/Lori çiftini 3-0, çeyrek finalde Hintli Chitale ve Tunuslu Garci çiftini 3-1 ve yarı finalde Hong Konglu Wing Lam/Poon Yat ikilisini 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Yıldız kızlar, finalde Hong Kong ekibi Chau Wing/Lee Ka Yee ikilisine yenilerek, turnuvada ikinci sırada yer aldı.

Genç Kızlar Milli Takımı da grupta Portekiz'i 3-0, Danimarka/Japonya Karması'nı 3-2 ve İsviçre'yi de 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde de ev sahibi Fransa'yı 3-1 mağlup eden milliler, yarı finalde Azerbaycan'ın rakibi oldu. Yarı finalde rakibine kaybeden milli takım, turnuvayı üçüncü sırada bitirdi.