NTV Spor'da flaş ayrılık!

Genç kuşağın en başarılı spor spikerlerinden İsmail Şenol, 2006 yılından bu yana görev yaptığı NTV Spor'dan ayrıldı.

İsmail Şenol, yılbaşı itibariyle Lig TV'de çalışmaya başlayacak.

Hatırlanacağı üzere Lig TV, futboldaki birçok ulusal ligin yanı sıra Basketbol THY Avrupa Ligi ve NBA'in yayın haklarını da elinde bulunduruyor.

İsmail Şenol son olarak Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri’nde “Yılın Spor Yorumcusu” ödülü kazanmıştı. - Hürriyet