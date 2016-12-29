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Tümer Metin açıklaması geldi!
29 Aralık 2016 , 14:35
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Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Digitürk, Maraton yorumcusu Tümer Metin'in ayrılarak yerine Ruud Gullit'in geleceği yönünde çıkan haberler üzerine bir açıklama yayınladı.
Digitürk'ten yapılan açıklama şöyle:
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