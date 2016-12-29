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Tümer Metin açıklaması geldi!

Tarih29 Aralık 2016 , 14:35

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Tümer Metin açıklaması geldi!

Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Digitürk, Maraton yorumcusu Tümer Metin'in ayrılarak yerine Ruud Gullit'in geleceği yönünde çıkan haberler üzerine bir açıklama yayınladı.

Digitürk'ten yapılan açıklama şöyle:

 

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