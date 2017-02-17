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Muhammed Alpdündar Ajansspor'da..
17 Şubat 2017 , 10:45
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Trabzon Kulis Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Alpdündar, Türkiye’nin en önemli spor sitesi Ajansspor bünyesine katıldı.
Alpdündar, Türkiye’nin en büyük spor Radyosu Radyospor’da Trabzonspor haberleriyle canlı yayında Trabzon şehrini Ulusal basında temsil ediyordu.
Muhammed Alpdündar, Ajannspor‘a köşe yazarlığının yanı sıra özel haberleriyle de katkıda bulunacak.
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