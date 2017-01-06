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38. Dakar Rallisi'nin 5. etabı tamamlandı

Tarih06 Ocak 2017 , 23:01

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38. Dakar Rallisi'nin 5. etabı tamamlandı

38. Dakar Rallisi'nin 5. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet sınıfında ise Büyük Britanyalı Sam Sunderland kazandı.

Paraguay, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 2017 Dakar Rallisi'nin 5. etabı, Bolivya'nın Tupiza ile Oruro kentleri arasındaki 447 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 2 saat 24 dakika 3 saniyelik derecesiyle Peugeot Total takımından Sebastien Loeb elde etti. Dünya Ralli Şampiyonası'nı (WRC) 9 kez kazanan Fransız sürücünün, 44 saniye arkasındaki Nani Roma 2'nci, bir dakika 31 saniye gerisindeki Stephane Peterhansel ise 3'üncü oldu.

WRC otomobil kategorisinde 6 şampiyonluğu bulunan Peterhansel, böylece genel klasmanda liderliği ele geçirdi. Organizasyonda ikinci kez etap birinciliğine ulaşan Loeb ise 1:09 dakika geriden 2'nciliğe yerleşti. 

Motosiklette yeni lider Sunderland

Motosiklet kategorisinde ilk sırayı, 2 saat 21 dakika 51 saniyelik zamanıyla Red Bull KTM takımından Sam Sunderland elde etti.

Büyük Britanyalı pilotu, 7:07 dakika geriden Paulo Gonçalves, 7:29 dakika geriden de Adrien van Beveren izledi.

Sunderland böylece en yakın rakibinin 12 dakika önünde genel klasman liderliğine yükseldi.

Dakar Rallisi'nin 6. etabı, Bolivya'nın Oruro ile La Paz kentleri arasındaki 513 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 14 Ocak'ta Arjantin’in başkenti Buenos Aires'te son bulacak.

Genel klasman

Dakar Rallisi'nin 5. etabı sonunda, otomobil ve motosiklet kategorilerinde genel klasmanın ilk 3 sırası şöyle:

Otomobil

   Sürücü   Ülke   Araç   Süre 
 1  Stephane Peterhansel  Fransa  Peugeot  14:02:58 saat 
 2  Sebastien Loeb   Fransa   Peugeot   +1:09 dakika
 3  Cyril Despres  Fransa  Peugeot   +4:54 dakika

Motosiklet

   Sürücü   Ülke   Araç   Süre 
 1  Sam Sunderland   Büyük Britanya  KTM  15:22:05 saat 
 2  Pablo Quintanilla  Şili  Husqvarna   +12:00 dakika
 3  Adrien van Beveren   Fransa   Yamaha  +16:07 dakika
 


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