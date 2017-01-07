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38. Dakar Rallisi'nin 6. etabı iptal edildi

Tarih07 Ocak 2017 , 19:40

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38. Dakar Rallisi'nin 6. etabı iptal edildi

38. Dakar Rallisi'nin 6. etabı, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, Bolivya'nın Oruro ile La Paz kentleri arasındaki 513 kilometrelik parkurda yapılması gereken 6. etabın, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Dünya'nın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, 14 Ocak'ta Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te tamamlanacak.

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