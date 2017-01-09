38. Dakar Rallisi'nin 7. etabı tamamlandı

38. Dakar Rallisi'nin 7. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Stephane Peterhansel, motosiklet sınıfında ise ABD'li Ricky Brabec kazandı.

Paraguay, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 2017 Dakar Rallisi'nin 7. etabı, Bolivya'nın La Paz ile Uyuni kentleri arasındaki 322 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 1 saat 54 dakika 8 saniyelik derecesiyle Peugeot Total takımından Stephane Peterhansel elde etti. Aynı takımda yarışan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 9 zaferi bulunan Fransız Sebastien Loeb, Peterhansel'in 48 saniye arkasında ikinci oldu. Liderin 3 dakika 33 saniye gerisinde Toyota Gazoo takımından Güney Afrikalı Giniel De Villiers ise yarışı üçüncü sırada tamamladı.

WRC otomobil kategorisinde 6 şampiyonluğu bulunan Peterhansel, böylece genel klasmanda liderliğini korudu.