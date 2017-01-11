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Dakar Rallisi'nin 9. etabı iptal edildi
11 Ocak 2017 , 22:11
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- Motor Sporları
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38. Dakar Rallisi'nin 9. etabı, Arjantin'deki şiddetli fırtına sonucunda meydana gelen toprak kayması nedeniyle iptal edildi.
Organizasyondan yapılan açıklamada, Arjantin'in Salta ile Chilecito kentleri arasındaki 406 kilometrelik parkurda düzenlenmesi gereken 9. etabın, yarış rotasında bulunan Volcan köyünde meydana gelen toprak kayması sebebiyle iptal edildiği bildirildi.
Açıklamada, yerel halkın toprak kaymasından etkilendiği ve bölgede büyük hasarların meydana geldiği belirtildi.
Toprak kaymasının ardından yarışmacıların ve araçların, Chilecito kentindeki 10. etabın başlangıç noktasına varabilmek için alternatif bir yola yönlendirildiği kaydedildi.
Dakar Rallisi'nin 6. etabı da elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamamıştı.
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