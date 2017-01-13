38. Dakar Rallisi'nin 10. etabı tamamlandı

38. Dakar Rallisi'nin 10. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Stephane Peterhansel, motosiklet sınıfında ise İspanyol Joan Barreda Bort kazandı.

Paraguay, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 2017 Dakar Rallisi'nin 10. etabı, Arjantin'in Chilecito ile San Juan kentleri arasındaki 449 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 47 dakikalık derecesiyle Peugeot Total takımından Stephane Peterhansel elde etti. Aynı takımda yarışan Fransız Sebastien Loeb, Peterhansel'in 7 dakika 28 saniye arkasında ikinci oldu. Liderin 10 dakika 1 saniye gerisinde yine aynı ekipten Fransız Cyril Despres ise yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Peterhansel, böylece otomobil kategorisi genel klasmanında Loeb'ü geride bırakarak liderliğe yükseldi.

Motosiklette Sunderland liderliğini sürdürdü

Motosiklet kategorisinde 10. etabı, 5 saat 49 dakika 45 saniyelik zamanıyla Monster Energy Honda takımından Joan Barreda Bort birinci sırada bitirdi.

İspanyol pilotu, 24 saniye geriden gelen Slovnaft takımının Slovak motosikletçisi Stefan Svitko izledi. Liderin 3 dakika 48 saniye arkasında Honda South America takımının Arjantinli sürücüsü Franco Caimi, bitiş çizgisine üçüncü sırada ulaştı.

Red Bull KTM'nin Büyük Britanyalı sürücüsü Sam Sunderland ise 12. sırada bitirdiği etabın ardından genel klasman liderliğini sürdürdü.

Dakar Rallisi'nin 11. etabı, Arjantin'in San Juan ile Rio Cuarto kentleri arasındaki 292 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 14 Ocak'ta Arjantin’in başkenti Buenos Aires'te son bulacak.

Genel klasman

Dakar Rallisi'nin 10. etabı sonunda, otomobil ve motosiklet kategorilerinde genel klasmanın ilk 3 sırası şöyle:

Otomobil

Sürücü Ülke Araç Süre 1 Stephane Peterhansel Fransa Peugeot 24:58:43 saat 2 Sebastien Loeb Fransa Peugeot +5:50 dakika 3 Cyril Despres Fransa Peugeot +25:40 dakika

Motosiklet