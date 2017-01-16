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Sofuoğlu yeniden piste çıkıyor!
16 Ocak 2017 , 12:19
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- Motor Sporları
- Genel Haberler
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 45 günlük zorunlu aradan sonra yeniden antrenmanlara başlayacak.
Kenan Sofuoğlu, yaptığı açıklamada, motosiklette 1 Aralık 2016'dan itibaren 45 günlük "takımla test yasağı"nın sona erdiğini söyledi.
Dünya Supersport Şampiyonası'nda 2017 sezonunda da Kawasaki Pucetti takımıyla pistlere çıkacak Sofuoğlu, "Toprak Razgatlıoğlu ile yeni dönem hazırlıklarına başlayacağız. 28 Ocak'ta testler için İspanya'ya gideceğiz. Yasak dönemi bitti ve artık kondisyon ağırlıklı çalışacağım. Yeni sezona hazır hale gelmemiz gerekiyor." diye konuştu.
Türkiye'den henüz bir kulüple lisans çıkarmadığını belirten Sofuoğlu, "2017 sezonu için şimdilik ulusal anlamda hiçbir kulüple anlaşmam olmadı. Yeni sezon için Kawasaki ile ortak çalışmalarımızı yürüteceğiz. Dünya şampiyonası için lisansımı Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) çıkarıyor." ifadelerini kullandı.
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