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Kenan Sofuoğlu'ndan kar üzerinde drift gösterisi
08 Ocak 2017 , 21:33
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Dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Sakarya'da kendi adını taşıyan pistte kar üzerinde drift gösterisi yaptı.
Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5'inci şampiyonluğunu kazanan Sofuoğlu, 26 Şubat'ta Avustralya'da başlayacak yeni sezon öncesi Akyazı ilçesinde hazırlıklarını sürdürüyor.
Kentte iki gündür etkili olan yağışların ardından kendi adını taşıyan pistin tamamen karla kaplanmasını değerlendiren Kenan Sofuğlu, "KNN 5454" plakalı cipiyle pistte drift gösterisinde bulundu.
Renkli görüntülerin yer aldığı videoyu Facebook'taki sosyal medya hesabında paylaşan Kenan, "Pist karlı olunca böyle." ifadesini kullandı.
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