Kenan Sofuoğlu sakat sakat gitti..

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın 1. ayak yarışı için Avustralya'ya gitti.

Kenan Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada sezonun ilk yarışının 26 Şubat Pazar günü Avustralya'da gerçekleştirileceğini söyledi. Akyazı'daki antrenman sırasındaki kazanın ardından sağ elindeki kırık nedeniyle sıkıntılı günler yaşadığını anımsatan Sofuoğlu, elindeki platini dün ameliyatla aldırdığını ifade etti.

Elinin iyileşmediğini vurgulayan milli motosikletçi, "Elimdeki sağlık sorununa rağmen Avustralya'ya gitmem gerekiyor. Sezonun nasıl başlayacağını bilmiyorum. Erken giderek Avustralya'da doktorlarla görüşüp bir şekilde yarışmaya yetişmeye çalışacağım. Katılamamam durumunda, sezon neredeyse benim için başlamadan bitecek." diye konuştu.

Kawasaki Puccetti takımıyla Avrupa STK 1000 kategorisinde yarışacak Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte Avustralya'ya giden Sofuoğlu, "Toprak, bana yardımcı olacak. Avustralya'da yanımda birisinin olmasını istedim" dedi.

Sezonun ilk yarışından mutlaka puan almak istediğini dile getiren Kenan Sofuoğlu, "Elim için özel eldiven hazırlattım. Yarışamayacak durum oluşmadığı sürece antrenmansız da olsa piste çıkarak puan almak istiyorum. Alacağım 5-10 puan bile bana sonraki haftalarda büyük avantajlar sağlayacak. İnşallah sakatlığıma rağmen, sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kenan Sofuoğlu, 2016'da sezonu lider tamamlayarak kariyerindeki 5. şampiyonluğuna ulaşmıştı.