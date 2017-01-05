38. Dakar Rallisi'nin 4. etabı tamamlandı

38. Dakar Rallisi'nin 4. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Cyril Despres, motosiklet sınıfında Avusturyalı Matthias Walkner kazandı.

Paraguay, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 2017 Dakar Rallisi'nin 4. etabı, Arjantin'in San Salvador de Jujuy ile Bolivya'nın Tupiza kentleri arasındaki 416 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 22 dakika 55 saniyelik derecesiyle Peugeot Total takımından Cyril Despres elde etti. Fransız sürücünün, 10:51 dakika arkasındaki Mikko Hirvonen 2'nci, 12:51 dakika gerisindeki Nani Roma ise 3'üncü oldu.

Motosiklette 5 Dakar Rallisi şampiyonluğu bulunan Despres böylece genel klasmanda da liderliği ele geçirdi. Geçen yıl da dahil 6 şampiyonluğu bulunan Peterhansel de 4:08 dakika arkasında 2'nciliğe yerleşti.

Genel klasman 2'ncisi olarak başladığı 3. etapta yaptığı kaza yüzünden 2 saatten fazla zaman kaybeden 2011 ve 2015 şampiyonu Naser el-Attiyah, 4. etapta yarıştan çekildi.

- Price yarış dışı kaldı, Barreda liderliği perçinledi

Motosiklet kategorisinde ilk sırayı, 4 saat 57 dakika 22 saniyelik zamanıyla Red Bull KTM takımından Matthias Walkner aldı. Avusturyalı pilotu, 2:02 dakika geriden Joan Barreda, 3:18 dakika geriden de Michael Metge izledi.

Genel klasman lideri Barreda, bu sonuçla en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 22:16 dakikaya çıkardı.

Etap öncesi liderin 16:19 dakika arkasında yer alan son şampiyon Toby Price, 371. kilometrede kaza yaptı. Helikopterle götürüldüğü hastanede, sol uyluk kemiğinin kırıldığı tespit edilen Avustralyalı sürücü, mücadeleye veda etti.

Dakar Rallisi'nin 5. etabı, Bolivya'nın Tupiza ile Oruro kentleri arasındaki 447 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 14 Ocak'ta Arjantin’in başkenti Buenos Aires'te son bulacak.

- Genel klasman

Dakar Rallisi'nin 4. etabı sonunda, otomobil ve motosiklet kategorilerinde genel klasmanın ilk 3 sırası şöyle:

Otomobil

Sürücü Ülke Araç Süre 1 Cyril Despres Fransa Peugeot 11:33:16 saat 2 Stephane Peterhansel Fransa Peugeot +4:08 dakika 3 Mikko Hirvonen Finlandiya Mini +5:04 dakika

Motosiklet