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Monte Carlo'da ölümlü kaza!
20 Ocak 2017 , 12:29
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- Motor Sporları
- Ralli
Dünya Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Monte Carlo Rallisi'nde yaşanan kazada, bir seyirci hayatını kaybetti.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Yeni Zelandalı pilot Hayden Paddon'ın kullandığı otomobilin viraj alırken buz tutan pistte kontrolünü kaybederek kaydığı ve tribünde oturan bir izleyiciye çarptığı ifade edildi.
Yaralanan izleyicinin helikopterle Nice kentindeki bir hastaneye kaldırıldığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
Açıklamada, kaza hakkında soruşturma açıldığı aktarılırken, vefat eden seyircinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.
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- Motor Sporları
- Ralli
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