- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Okçuluk şampiyonası başladı
12 Ocak 2017 , 16:14
- İlgili:
- Okçuluk
Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Salon Okçuluk Şampiyonası, Samsun'da başladı.
Tekkeköy'de bulunan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya 110'u kadın olmak üzere 218 sporcu katılıyor. Gençler ve büyüklerde, makaralı ve klasik yayda 8 kategoride yapılacak şampiyona, 15 Ocak Pazar günü sona erecek.
Şampiyonada dereceye girecek sporcuların, 17-18 Ocak tarihlerinde yine aynı yerde milli takıma girebilmek için yarışacağı bildirildi.
- İlgili:
- Okçuluk
YORUM EKLE
Son Genel HaberleriTüm Genel Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 1
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar