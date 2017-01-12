Okçuluk şampiyonası başladı

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Salon Okçuluk Şampiyonası, Samsun'da başladı.

Tekkeköy'de bulunan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya 110'u kadın olmak üzere 218 sporcu katılıyor. Gençler ve büyüklerde, makaralı ve klasik yayda 8 kategoride yapılacak şampiyona, 15 Ocak Pazar günü sona erecek.

Şampiyonada dereceye girecek sporcuların, 17-18 Ocak tarihlerinde yine aynı yerde milli takıma girebilmek için yarışacağı bildirildi.