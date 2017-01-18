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Antalya'da şölen! Türkiye de katılıyor!
18 Ocak 2017 , 12:50
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- Satranç
Türkiye, 2017 Dünya Takımlar Satranç Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.
Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamaya göre, 42. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda 6. olarak olimpiyat tarihindeki en iyi derecesini yapan milli takım, 2017 Dünya Takımlar Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.
A Mili Takım, daha önce 2009 ve 2013 yıllarında Türkiye'de düzenlenen bu büyük turnuvada yarışmıştı. Milliler, böylece ilk defa ev sahibi olmadan bu organizasyonda mücadele edecek.
Rusya'nın Hantı-Mansiysk şehrinde 16-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonaya 10 ülke katılacak.
Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Çin, ABD, Ukrayna, Rusya, Mısır, Hindistan, Norveç, Polonya ve Dünya Satranç Federasyonu tarafından seçilecek bir ülke takımı yer alacak.
Antalya'da satranç şöleni
Öte yandan TSF, Antalya'da yaklaşık 6 bin kişinin katılacağı satranç organizasyonu düzenleyecek.
Antalya, 21-27 Ocak tarihleri süresince Türkiye Küçükler Şampiyonası, Türkiye Yıldızlar Şampiyonası ve Türkiye Emektarlar Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.
TSF Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye'de satranç sporuna ilginin her gün biraz daha artığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Rekor katılımla gerçekleşen bu organizasyonumuz da bunun göstergesi. Bu yıl Eskişehir'den Batman'a, Sinop'tan Mersin'e, Muğla'dan Diyarbakır'a, Kars'tan Çanakkale'ye kadar 81 şehirden 2 bin 524 sporcu ve ailelerinin katılımıyla yaklaşık 6 bin kişilik dev bir spor organizasyonuna imza atıyoruz. Geçtiğimiz yıl bu buluşmaya 5 bin kişi katılmıştı. Kendi rekorumuzu da kırdık. Doğudan batıya, güneyden kuzeye Türkiye'yi satrançta buluşturuyoruz."
- İlgili:
- Satranç
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