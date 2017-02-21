İranlı santranç oyuncularına men cezası

İranlı satranç oyuncusu Borna Dırahşani'nin (15), uluslararası bir turnuvada İsrailli rakibiyle karşılaştığı, ablası Dorsa Dırahşani'nin (18) ise müsabakalara başörtüsüz katıldığı gerekçesiyle milli takımdan men edildiği bildirildi.

İran basınında yer alan haberlere göre, İran Satranç Federasyonu Başkanı Mehrdad Pehlivanzade, Borna ve Dorsa Dırahşani kardeşlerin İran Milli Satranç Takımı'ndan men edildiğini duyurdu.

Borna Dırahşani, üç hafta önce katıldığı dünyanın en önemli turnuvalarından Cebelitarık Satranç Festivali'nde İsrailli rakibiyle karşılaştığı gerekçesiyle, ablası Dorsa ise aynı turnuvada müsabakalara başını örtmeden çıktığının ortaya çıkması üzerine milli takımdan men edildi.

Meclis Kültür Komisyonu, olayın ortaya çıkmasının ardından soruşturma talebinde bulundu. Bazı milletvekilleri de olaydaki sorumluluğu nedeniyle Federasyon Başkanı Pehlivanzade'yi eleştirdi.

Pehlivanzade, eleştirilere yanıt olarak, müsabakalara başörtüsüz çıkan Dorsa'nın bir buçuk yıldır yurt dışında yaşadığını ve federasyon yetkililerinin kendisine ulaşamadığını belirtti.

İsrailli rakibiyle müsabakaya çıkan Borna'nın ise rakibinin İsrailli olduğundan haberi olmadığını ifade eden Pehlivanzade, "Borna Dırahşani istemeyerek İsrailli rakibiyle müsabakaya çıksa da biz kendisinin İran'a gelerek konuyu açıklığa kavuşturmasını bekliyoruz." dedi.

Cebelitarık'taki turnuvanın milli müsabaka niteliği taşımadığını, sporcuların yarışmaya bireysel olarak katıldıklarını, bu nedenle masalarda bayrak da bulunmadığını aktaran Pehlivanzade, "Meclisteki dostlarımızın açıklamalarımızı kabul etmelerini ve federasyonumuzda bir kusur olmadığını anlamalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'i devlet olarak tanımayan İran yönetimi, sporcularının uluslararası müsabakalarda İsrailli rakipleri ile mücadele etmesini yasaklıyor.