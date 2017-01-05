Boğaziçi 1 numara!

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından ‘Herkes İçin Spor’ temasıyla düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından ‘2016 yılının En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu’ seçildi.



Merkezi ABD’de bulunan WOWSA (World Open Water Swimming Association), her yıl dünyanın farklı yerlerindeki Açık Su Yüzme Organizasyonları’nı üyelerinin oyları ile değerlendiriyor. WOWSA bu yıl İstanbul’da 28. kez yapılan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı dünyanın en iyisi olarak belirledi. Değerlendirmede yarışın tarihçe, özgünlük, popülerlik, zorluk, güvenlik, katılımcı profili, imkanlar, etkileri gibi kriterleri dikkate alındı. ABD, Avustralya, İsveç, İngiltere, Danimarka, Japonya, Hong Kong gibi ülkelerde düzenlenen 14 aday arasından birinci seçilen Samsung Kıtalararası Yüzme Yarışları, daha önce bu değerlendirmede en iyi 6.’lık elde etmişti. Ödülün açıklandığı törende konuşan ABD’li eski su topu oyuncusu ve açık su yüzücüsü Steven Munatones, “TMOK, çalışanları ve gönüllüleri ile dünyanın en iyi etkinliklerinden birisini planlıyor ve uyguluyor. Açık su yüzme sporundaki liderliği iyi bilinen ve dünyaca kabul gören bu etkinliğin geleceği çok parlak” ifadelerini kullandı.



Bu yıl 23 Temmuz Pazar günü 29. kez düzenlenecek Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na başvurular dün başladı.